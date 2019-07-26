Сеул, , 13:15 — REGNUM

Родители 6-летней южнокорейской звезды Борам (Boram) соцсетей смогли собрать необходимую сумму для того, чтобы приобрести дом стоимостью $8,06 млн. Об этом 25 июля сообщила газета The Korea Herald.

Здание расположено в одном из самых богатых районов Сеула. Издание пишет, что после этого пользователи сети вспомнили о том, что родителей девочки ранее обвиняли в жестоком обращении с ребёнком.

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В сентябре 2017 года местная благотворительная организация подала в суд на родителей Борам, обвинив их в том, что они получают финансовую прибыль благодаря тому, что помещают ребенка в ситуации, которые могут травмировать его психику.

Стоит отметить, что YouTube-каналы Boram Tube ToysReview и Boram Tube Vlog имеют наибольшие показатели прибыли среди всех южнокорейских YouTube-каналов.

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