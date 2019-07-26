Москва, , 13:04 — REGNUM

Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

Согласно проведённому расследованию, в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала. Как уточнили в RT, среди материалов, которые Ofcom посчитал недостаточно сбалансированными, было заявление Минобороны РФ по Сирии, которое телеканал не подверг сомнению, как это сделали многие британские СМИ, а также материал про возмутительный конкурс детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина», где, по мнению Ofcom, ресурс «не представил противоположной точки зрения».

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Кроме того, говорится в заявлении RT, Ofcom считает нарушением то, что ведущий телеканала слишком много перебивал бывшего посла США в Сирии.

Телеканал RT выразил возмущение в связи таким решение британского медиарегулятора, который назначил каналу штраф, не дождавшись решения суда. Также, по мнению телеканала, штраф для RT «значительно» превышает штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года МИД Британии отказался аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по вопросу свободы СМИ, объясняя это «активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации». МИД РФ. В свою очередь, потребовал предоставить конкретные факты и доказательства обвинений, однако британской стороной этого сделано не было.

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Ранее, в декабре 2018 года, британский медийный регулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в Великобритании в нарушении правил вещания. Якобы телеканал не соблюдал принцип беспристрастности при освещении ряда событий. Теперь телеканалу грозит штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов. Как заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Ofcom получил прямые указания от тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй оказать давление на российский телеканал.

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