Кано, Нигерия, , 13:30 — REGNUM

Военнослужащего Военно-воздушных сил (ВВС) Нигерии, который вернул найденную им посылку с наличными владельцу, в качестве награды за честность повысили в звании. Об этом передает телерадиокомпания ВВС Africa.

Башир Умар нашел открытую посылку с деньгами, когда он вместе с другими служащими патрулировал аэропорт в северном штате Нигерии Кано. Найдя деньги, он позвонил по номеру телефона, указанному на упаковке посылки, и вернул их владельцу.

Отмечается, что Умар был повышен в звании до капрала. Ему также выдали благодарственное письмо.

Отметим, что в посылке находилось более 41 тыс. долларов США.