Загреб, , 13:21 — REGNUM

Тело хорватского военного, погибшего в результате нападения террориста-смертника в Афганистане, доставлено на родину. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в Минобороны Хорватии.

По данным ведомства, гроб с телом 27-летнего Джозефа Бриски был доставлен в пятницу, 26 июля, американским военным самолетом. Члены семьи и высшие государственные чиновники присутствовали в аэропорту Загреба на церемонии отдания высших военных почестей погибшему солдату.

Напомним, Бриски был смертельно ранен в среду, 24 июля, после того как террорист-смертник на мотоцикле врезался в его автомобиль. Он и два других хорватских солдата получили ранения, Бриски позже умер от ран.

Похороны Бриски пройдут в субботу, 27 июля.