Пермь, 26 июля 2019, 12:37 — REGNUM

В Пермском крае в ближайшие выходные (27−28 июля) начнется сильное и продолжительное похолодание. Оно может продлиться как минимум до 3 августа. В ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета сделали уточняющий прогноз погоды.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934
Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

Ожидается, что пик похолодания придется на 30 июля. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в начале следующей недели (с 28 июля) ниже нормы на 7−9 градусов по Цельсию. Таких холодов в конце июля не было с 2006 года.

На север региона помимо холодов придут и обильные дожди. Они, согласно прогнозу, начнутся в середине дня 27 июля и продолжатся в течение суток. В Чердынском и Красновишерском районах ожидается большое количество осадков — до 50 мм за сутки.

Напомним, ранее в ГИС-центре ПГНИУ уже прогнозировали вторжение арктического воздуха. Условием для похолодания называли развитие антициклона над Скандинавией и циклона над Карским морем.