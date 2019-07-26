Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM

В агентстве по противодействию коррупции Казахстана приступили к разработке стратегии повышения доверия к антикоррупционной службе. Об этом заявил глава ведомства Алик Шпекбаев, сообщает 26 июля издание BNews.

По его словам, на каждого сотрудника ведомства будет заведена персональная карта добропорядочности. Общий рейтинг сотрудника будет учитываться при поощрении и продвижении по службе.

«Добропорядочность предполагает решительный отказ от всего того, что мешает нашему движению к открытому и справедливому обществу», — сказал Шпекбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Казахстана Олжас Бектенов заявил, что при антикоррупционном ведомстве создан дискуссионный клуб. По его словам, данная площадка станет новой формой диалога с общественностью.

Читайте также: При антикоррупционном ведомстве Казахстана создали дискуссионный клуб