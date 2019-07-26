Екатеринбург, 26 июля 2019, 12:42 — REGNUM
В отношении общественного деятеля из Ирбита (Свердловская область) Алексея Кононова открыли уголовное дела по статье за оскорбление власти. Об этом сообщает ИА ЕАН.
Утром 25 июля к общественнику нагрянули представители Следственного комитета, которые провели обыск в квартире Кононова и рассказали о возбуждённом деле. У активиста был изъят компьютер и все его телефоны.
Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.
Напомним, Ирбит прозвали в народе «мотоциклетной столицей» России. Здесь производят мотоциклы «Урал» и проводят регулярные гонки на мототранспорте.
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