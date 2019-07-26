Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM

В отношении общественного деятеля из Ирбита (Свердловская область) Алексея Кононова открыли уголовное дела по статье за оскорбление власти. Об этом сообщает ИА ЕАН.

Утром 25 июля к общественнику нагрянули представители Следственного комитета, которые провели обыск в квартире Кононова и рассказали о возбуждённом деле. У активиста был изъят компьютер и все его телефоны.

Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Напомним, Ирбит прозвали в народе «мотоциклетной столицей» России. Здесь производят мотоциклы «Урал» и проводят регулярные гонки на мототранспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мотоциклетная столица России» обрела нового мэра