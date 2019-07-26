Приморск, Ленинградская область, , 12:32 — REGNUM

Локализацию условного пятна нефти между причалами Приморского торгового порта (Ленинградская область) выполнили специалисты предприятия в ходе учебно-тренировочного занятия, сообщает 26 июля пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

Учение проводилось совместно со специалистами «Транснефть-Сервис». В мероприятии были задействованы 86 человек и девять судов, включая буксиры, танкер-накопитель, бонопостановщики и катер оперативного реагирования.

Отмечается, что условный разлив был оперативно локализован и ликвидирован при помощи J-образных ордеров бонов нефтесборными системами, которыми оснащаются буксиры. После сбора смеси она передавалась на танкер-накопитель. Тренировка прошла успешно и показала высокий уровень подготовки участников.

Читайте также: На Кубани прошли учения по ликвидации разливов нефти