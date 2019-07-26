Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM

В Екатеринбурге центральную аллею на улице Грибоедова в микрорайоне Химмаш огородили строительной сеткой. Начались подготовительные работы по вырубке зелёных насаждений в рамках благоустройства участка, сообщают местные жители.

Информация об этом появилась в паблике социальной сети Facebook «Это Наш Город».

"В мкр. Химмаш собираются вырубить деревья на центральной аллее по ул. Грибоедова. Обсуждения проекта реконструкции с жителями района не было, проходы вчера уже перекрыли строительной сеткой», — указано в сообщении к размещённым фотографиям.

Однако как сообщили в районной администрации изданию «Новый день», публичные слушания о судьбе аллеи проводились. Большинством голосов было принято решение провести благоустройство участка согласно предложенному проекту, с учётом поступивших от жителей предложений. По плану, подрядчику предстоит вырубить старые деревья, а на их месте посадить клёны и яблони. Работы должны завершиться к концу августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за намерений построить храм вместо сквера возле Свердловского академического театра драмы, в Екатеринбурге произошли массовые протесты. В мае 2019 года участок огородили строительным забором. В итоге несколько сотен людей вышли к скверу, чтобы защитить от вырубки деревья, а некоторые из протестующих стали ломать забор.

Впоследствии было принято решение сохранить сквер, а по месту строительства храма будет проведён опрос горожан.