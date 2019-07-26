Омск, , 12:27 — REGNUM

В Омске в настоящее время проживают более 50 человек, которым в 2019 году исполняется 100 и более лет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 100-летний юбилей празднуют 25 человек, 101 год исполняется 15 омичам, 102 года — четверым, 103 года — двоим, 104 года — двоим и 105 лет — троим жителям Омска.

Долгожитель

В Омске в рамках празднования 303-летия города с 22 июля стартовала акция «Забота». Долгожители в возрасте 100 и более лет получают поздравления от властей.

Наибольшее количество долгожителей зарегистрировано в Центральном округе Омска — 16. В Советском округе проживают 13 долгожителей, в Кировском — 12, в Ленинском — шестеро, в Октябрьском — четверо.

25 июля заммэра Омска Елена Шипилова поздравила старейшего жителя города — 105-летнюю Марию Максимовну Митрофанову.

«Несмотря на свой довольно преклонный возраст, Мария Максимовна чувствует себя бодро, она активна и даже выходит на прогулки», — рассказали в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что 116-летняя японка Кейн Танака из города Фукуока признана старейшим живым человеком по версии Книги рекордов Гиннеса. Она родилась 2 января 1903 года.

Читайте также: 116-летняя японка признана старейшим человеком в мире