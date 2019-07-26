Благовещенск, , 12:26 — REGNUM

В селе Норск Селемджинского района Амурской области, которое оказалось затоплено в результате паводка, продолжается эвакуация местных жителей. Сегодня, 26 июля, с рассветом спасатели на плавсредствах в ходе объезда населённого пункта провели беседы с оставшимися в посёлке жителями (всего от эвакуации отказались 107 человек), разъясняя опасность нахождения в затопленных домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Читайте также: В Приамурье затопило Норский заповедник: животные в опасности

Так, 36 человек находятся в эвакуационном пункте Норска, расположенном в здании школы. Ещё 71 житель села пережидают паводок на чердаках своих домов, отказываясь от эвакуации.

«Людей, принявших решение покинуть дома, спасатели доставляют в пункт эвакуации. Одновременно готовится площадка для приземления вертолета для дальнейшей эвакуации жителей Норска в пункты временного размещения поселка Февральск», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также по теме: Министр МЧС РФ и губернатор Приамурья вылетели в подтопленный Норск

Напомним, накануне, 25 июля, из Норска на вертолётах прииска «Петропавловский» и Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Ми-8 и Ми-26 в посёлок Февральск было эвакуировано 155 человек, из них 65 — дети. 79 человек, из них 29 —дети, размещены у родственников, остальные — в пунктах временного размещения населения.

В МЧС добавили, что гребень Селемджинского паводка в настоящее время смещается в сторону села Богословка Мазановского района. На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены почти 150 километров дорог и 240 жилых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Приамурья охраняет дома эвакуированных из-за паводка жителей