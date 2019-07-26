Падуя, , 12:24 — REGNUM

Власти итальянского городка Саонара, расположенного в окрестностях Падуи, ввели штрафы в 400 евро за богохульство, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 26 июля.

Представители местного совета сообщили, что речь идет об оскорблениях любой религии. По мнению властей, это вопрос не религиозной принадлежности, а наличия или отсутствия культуры.

Жителям сообщат о нововведении в специальном бюллетене, напечатанном на четырех языках — итальянском, английском, румынском и китайском.