Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM

Екатеринбургу и ещё двум свердловским муниципалитетам — Верхней Пышме и Среднеуральску — вернули горячую воду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Энел Россия».

Воду отключали из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС, который проходил с 12 по 25 июля. Однако сейчас все работы завершены, и электростанция снова запустила подачу теплоносителя с магистральные сети городов.

Впрочем, один из жителей микрорайона Сортировка сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что горячая вода так и не появилась в его квартире.

Напомним, плановые ремонты на Среднеуральской ГРЭС проходят ежегодно. В июле 2018 года часть екатеринбуржцев оказались без горячей воды на 13 дней из-за ремонта на электростанции.

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