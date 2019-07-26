Ханой, , 12:13 — REGNUM

Представители международной неправительственной организации Good People провели ряд волонтерских мероприятий во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По их словам, 23 июля представители компании посетили Вьетнам с целью улучить качество питьевой воды для жителей деревни Тан Бин.

Известно, что система очистки соленой воды была создана при поддержки южнокорейских компаний.

По словам представителей компании, в деревне не было системы очистки воды и 2200 жителям деревни приходилось использовать дождевую воду и воду из реки в качестве питьевой.

«Когда наступает засуха, запас дождевой воды истощается за два — три месяца и жителям деревни приходится покупать дорогую воду в бутылках. Вода в реках загрязнена, поэтому она не пригодна для использования в качестве питьевой, так как угрожает здоровью местных жителей», — сообщили представители организации.

Известно, что на данный момент представители компании завершили семь проектов по улучшению качества воды во Вьетнаме.