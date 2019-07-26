Пермь, , 12:10 — REGNUM

В Перми проверили качество воды в десяти родниках. Лишь в половине из них вода соответствует всем требованиям и пригодна для питья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Вода Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Чиновники подчеркнули, что проверка в июле проводилась повторно, родники проверят еще раз осенью и зимой. Наблюдение за качеством воды в родниках связано с тем, что многие люди используют родниковую воду для питья, несмотря на предупреждения о нестабильном состоянии воды. Между тем использование непригодной для питья родниковой воды может быть опасным для здоровья.

Весной 2019 года экспертиза проб воды показала результаты, идентичные выводу июльского обследования. Вода соответствует гигиеническим требованиям в деревне Субботино, у санатория «Родник», у церкви Святого Князя Владимира, на улице Ветлужской и улице Шишкина — улице Кировоградской.

Вода в родниках по улице Ключевая (между домами по улице Ключевая, 1 а и улице Ключевая, 2); улице Гоголя, 7 и улице Мысовая, 2 (родники находятся в логу); улице Староазовская, 10 и улице Адмирала Нахимова — улице Кировоградская, 38 не может использоваться для питья.