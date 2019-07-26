Воронеж, , 12:01 — REGNUM

Новостроищенское кладбище, расположенное у цирка в центральной части Воронежа, включено в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия областного значения. Приказ об этом опубликован на портале правительства Воронежской области 25 июля. Новый статус этой территории позволит ее защитить от застройки.

«Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области следующий объект археологического наследия, расположенный на территории городского округа города Воронеж: «Новостроищенское кладбище в г. Воронеж»», — говорится в приказе.

Кладбище в районе улицы Острогожской (сегодня — Пушкинской) появилось в первой четверти XIX, там же была построена церковь. В 1842 году здесь был похоронен поэт Алексей Кольцов, в 1961 году — Иван Никитин. В середине 1960-х церковь снесли. На территории кладбища построили цирк, позже рядом разбили парк, который получил у воронежцев название «Парк живых и мертвых». При застройке сохранили могилы Кольцова и Никитина — небольшая территория под названием «Литературный некрополь» расположена между цирком и проезжей частью.

В 2000-х бывшее кладбище стало предметом интереса застройщиков: несмотря на активные протесты горожан, напротив цирка построили торговый центр. При строительстве в ковши экскаваторов периодически попадали останки из старых захоронений.