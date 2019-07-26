Эр-Рияд, , 13:06 — REGNUM

В Москве состоялся христианско-исламский саммит с участием генерального секретаря Всемирной исламской лиги Мухаммеда бин Абдул Карима аль-Иссы и патриарха Кирилла. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat, на саммите присутствовали известные представители обеих конфессий и высокопоставленные чиновники. В ходе работы саммита были затронуты важные вопросы, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон.

Саммит открыл патриарх Кирилл: в своей речи он поприветствовал генерального секретаря Всемирной исламской лиги и высоко оценил просветительскую роль, которую осуществляет аль-Исса. Кроме того, патриарх отметил, что организация оказывает помощь «нуждающимся в Азии и Африке, что является для Русской православной церкви предметом восхищения». Аль-Исса, в свою очередь, заявил о том, что он счастлив посетить РПЦ и обсудить насущные вопросы с патриархом Кириллом.

В конце саммита стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое затрагивает механизмы мирного урегулирования конфликтов и обмен академической информацией, а также призывает к координации действий в борьбе с дискриминацией конфессиональных меньшинств во всем мире.