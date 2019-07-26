Москва, , 12:15 — REGNUM

Совфед одобрил закон о восстановлении «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Первая амнистия завершилась 1 марта 2019 года.

Сергей Виноградов. Дача. 1910

До 1 марта 2021 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав на объекты недвижимости на основании технического плана или декларации об объекте. При этом наличие уведомления о планируемом строительстве или окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется.

Кроме того, члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) до 1 марта 2022 года могут бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в публичной собственности. Это же право распространяется на общие земли товарищества.

Предлагается обязать органы местного самоуправления осуществлять информирование заинтересованных лиц об особенностях строительства жилых, садовых, дачных домов, гаражей, а также об особенностях государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета возведенных объектов.

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