Москва, 26 июля 2019, 11:50 — REGNUM
Совфед одобрил закон, включающий луки и арбалеты в перечень охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Закон принимался для развития охотничьего туризма.
Охотничьим оружием будет считаться лук, не имеющий механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс либо имеющий механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс.
Приобретать стрелковое оружие можно будет без лицензии (до пяти единиц), по охотничьему билету и разрешению на хранение.
Потребуется регистрация такого оружия в Росгвардии. Носить их собой в целях самообороны запрещено.
Член Совфеда Владимир Лебедев настаивал на создании мониторинговой группы по реализации закона, так как вызывает вопросы оборот нового вида оружия. Предложение сенаторы поддержали.
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