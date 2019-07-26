Москва, 26 июля 2019, 11:50 — REGNUM

Совфед одобрил закон, включающий луки и арбалеты в перечень охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Закон принимался для развития охотничьего туризма.

Стрельба из лука
Стрельба из лука

Охотничьим оружием будет считаться лук, не имеющий механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс либо имеющий механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс.

Приобретать стрелковое оружие можно будет без лицензии (до пяти единиц), по охотничьему билету и разрешению на хранение.

Потребуется регистрация такого оружия в Росгвардии. Носить их собой в целях самообороны запрещено.

Член Совфеда Владимир Лебедев настаивал на создании мониторинговой группы по реализации закона, так как вызывает вопросы оборот нового вида оружия. Предложение сенаторы поддержали.

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