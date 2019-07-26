Рамалла , , 13:11 — REGNUM

Саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat» сообщила о том, что Сектор Газа «на один шаг ближе к решению водной проблемы». Глава водного управления Палестины Мазен Гонейм объявил о завершении строительства опреснительной установки в Газе стоимостью 15 миллионов долларов. Данный проект был поддержан одним из фондов Кувейта и Исламским банком развития.

Гонейм добавил, что проект был завершен несмотря на «израильские меры по ограничению ввоза материалов и электромеханического оборудования».

По информации источника, эксплуатационная мощность новой установки составляет 10 000 кубометров воды в сутки: она будет обслуживать более 200 000 граждан. Кроме того, ведутся работы по подключению установки к электросети с целью обеспечить непрерывность ее работы. Ожидается, что все работы будут завершены в течение трех месяцев.