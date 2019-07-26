Канберра, , 11:46 — REGNUM

Власти Австралии хотят создать новый орган, который будет следить за деятельностью таких IT-гигантов, как Google и Facebook. Об этом 26 июля сообщил портал Engadget.

Это одно из 23 предложений, изложенных в 623-страничном отчете Комиссии по конкуренции и потребителям Австралии (ACCC). Специальное подразделение будет изучать то, какие алгоритмы используют компании для доведения рекламы до пользователей.

Отмечается, что ACCC в течение 18 месяцев изучала Google и Facebook, прежде чем передать свой отчет правительству страны. Эксперты организации пришли к выводу, что существующее законодательство позволяет IT-гигантам собирать и обрабатывать личные данные пользователей без получения от них информированного согласия, при помощи способов, которые пользователи не понимают.

Читайте также: Сервис Google Photos стал частью «клуба миллиардеров»

Напомним, в апреле 2019 года в Австралии был принят закон, согласно которому социальные сети будут нести ответственность за несвоевременное удаление контента, содержащего сцены насилия. При этом их руководство может понести наказание в виде лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ретвиты и репосты — зло. Создатель функции сожалеет о её введении