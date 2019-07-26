Оренбург, , 11:43 — REGNUM

В Оренбургской области на 26 июля за таким альтернативный видом поддержки многодетных, как выплата в 200 тыс. рублей вместо бесплатного земельного участка, обратились 23 многодетные семьи. Принято решение о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты первым пяти семьям, три из которых проживают в Оренбурге и две семьи — в Новосергиевском и Тюльганском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

И.о. министра социального развития Татьяна Самохина считает, что новая альтернативная мера социальной поддержки должна снять острый для Оренбуржья вопрос и значительно сократить очередь на получение земельных участков. Сегодня в очереди числится почти 4,5 тыс. многодетных семей.

Напомним, в 2019 году врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер предложил депутата Заксобрания предоставить многодетным семьям свободу выбора, введя альтернативную форму поддержки — единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. Денежная компенсация носит строго целевой характер и предоставляется семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В бюджете региона на выплаты в 2019 году предусмотрено 150 млн рублей. Закон о выплате компенсаций начал действоать с 1 июля.

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