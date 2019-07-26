Найроби, 26 июля 2019, 12:23 — REGNUM
Всемирно известный британский музыкант Элтон Джон выделил шесть миллионов долларов на борьбу с ВИЧ/СПИД в Кении.
По информации новостного агентства VOA Swahili, музыкант выделил деньги, полученные с концерта, проведенного 24 июля на юге Франции, который посетили многие известные персоны.
Денежные средства были собраны для оказания содействию плану по обеспечению более 400 000 кенийских граждан тестами на ВИЧ/СПИД.
Фонд по борьбе со СПИДом Элтона Джона объявил в 2018 году о цели обеспечить население Африки южнее Сахары возможностью идентифицировать и вылечить вирус ВИЧ/СПИД. По словам певца, людям важно получить возможность самим узнать о заражении вирусом, поскольку многие стыдятся идти в медицинские учреждения за этим.
Как сообщается, с момента основания в 1992 году Фонд по борьбе со СПИДом Элтона Джона выделил около 450 миллионов долларов на различные программы.