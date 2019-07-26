Киншаса, , 13:26 — REGNUM

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что количество случаев нарушения прав человека в ДРК снизилось: с января по июнь этого года в стране было зарегистрировано около 3000 подобных случаев. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Управление ООН отмечает, что с момента прихода к власти Феликса Чисекеди права человека повсеместно нарушались в стране, однако количество случаев снизилось на 8% по сравнению с прошлым годом за тот же временной промежуток.

Заместитель директора Совместного отделения ООН по правам человека Абдул Азиз Тиойе отметил, что в настоящее время у граждан хотя бы появилась возможность использовать свои конституционные и политические права.

Тем не менее несколько конголезских политиков все еще находятся в санкционном списке ООН в связи с обвинениями в причастности к нарушениям прав человека.