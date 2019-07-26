Москва, , 12:21 — REGNUM

Совфед одобрил закон, призванный усовершенствовать правила компенсации добросовестному приобретателя за утрату жилого помещения, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Определяется порядок, основания получения и размер компенсации.

Прописывается, что физическое лицо — добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение и который не знал и не мог знать, что приобретает его у лица, не имеющего права отчуждать это помещение, имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет бюджета РФ.

Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к Российской Федерации о выплате компенсации. Размер компенсации определяется судом, исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо в размере кадастровой стоимости жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем.

Закон имеет обратную силу и распространяется на прецеденты трехлетней давности.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Речь идет о сделках «с пороком» при приватизации.

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