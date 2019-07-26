Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM

Министерство здравоохранения Казахстана планирует перейти на новую модель выдачи рецептурных препаратов через 2−3 года. Об этом заявил глава ведомства Елжан Биртанов, сообщает 26 июля агентство «КазТАГ».

Фармацевтика Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, минздрав планирует отказаться от централизованной закупки лекарств. Новая модель заключается в том, что государство будет возмещать рецептурные препараты, которые население будет получать через фонд обязательного медицинского страхования.

«Человек приходит к врачу, ему выписывают рецепт, он в аптеке получает — бесплатно или с небольшой сооплатой, лекарство и аптека предъявляет счет фонду», — пояснил новую схему министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Казахстане был внедрен дополнительный механизм мониторинга выдачи бесплатных лекарств. Он заключается в организации массовой СМС-рассылки. Если пациент не получил выписанное лекарство, то об этом можно сообщить через отправку СМС.