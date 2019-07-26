Кру, Великобритания, , 11:46 — REGNUM

Седан Bentley Flying Spur из ограниченного издания First Edition был продан на благотворительном аукционе за 700 тысяч евро (около 49,3 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Седан Bentley Flying Spur из ограниченного издания First Edition Tarantas.news

Аукцион был организован Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Кто стал обладателем Bentley не сообщается.

Стоит отметить, что стоимость обычного Bentley Flying Spur составляет около 200 тыс. евро.

Приятным дополнением к автомобилю для победителя аукциона стала возможность совместно с дизайнерами Bentley поработать над дизайном Flying Spu. Выигравшему аукцион доступен огромный выбор цветов кузова, отделки салона и наборов опций.

Напомним, Bentley Flying Spur построен на такой же платформе, как и Porsche Panamera. Авто оснащено 635-сильным мотором W12, объёмом 6,0 литров. С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 4,5 сек. Автопроизводитель снабдил Flying Spur адаптивной подвеской и нетипичным для Bentley полноуправляемым шасси.

В экстерьере First Edition отдельно можно выделить хромированные накладки с названием модели и значки с флагом Великобритании.

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