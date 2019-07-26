Анкара, , 12:49 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что в течение последних 7−8 лет борьбы с нелегальной миграцией Турция предприняла ряд важных шагов в этой сфере. В подтверждение он привел статистику, что в 2017 году в Турции было задержано 175 тысяч мигрантов, в 2018 году — 268 тысяч, а в 2019 году — уже 163 тысячи.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу также отметил, что в 2018 году 56 тысяч незаконных мигрантов было депортировано на территорию своих государств, а в 2019 году этот показатель уже составил 43 тысячи, при том, что 7 тысяч человек ожидает депортации с приобретенными для них билетами. Министр поделился информацией о мероприятиях, направленных на воспрепятствование незаконной миграции, указав, что граница с Сирией будет оборудована не только стеной, но и камерами ночного видения и сенсорами, а также физическими препятствиями. Сулейман Сойлу также подчеркнул, что 2 млн афганцев, находящиеся в Иране, по причине экономической нестабильности частью переезжают на родину, а частью — мигрируют на территорию Турции, что является новым вызовом для ее миграционной политики. Он добавил, что борьба с незаконной миграцией ведётся во всех регионах Турции, в частности, в Стамбуле, где в день задерживается в среднем до 600 человек».