Москва, , 11:42 — REGNUM

Совфед одобрил закон о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила символичность одобрения закона в 25-летие принятия конституции Дагестана.

Статус ветеранов боевых действий получат принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики. Решение о присвоении статуса будет приниматься высшим исполнительным органом госвласти республики.

Одновременно на ополченцев может быть распространен статус инвалидов боевых действий — таких в республике насчитали 15 человек.

В ходе «прямой линии» жители Дагестана обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой приравнять тех, кто участвовал в этой контртеррористической операции, противостоянии и недопущения боевиков на территорию Дагестана, к ветеранам боевых действий.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев назвал долгожданным принятие закона о статусе ополченцев. «Хотелось бы, чтобы сегодня об этом помнили все жители нашей огромной многонациональной страны», — отметил также он.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин назвал заслуженным статус ветеранов для ополченцев Дагестана