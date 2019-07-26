Челябинск, , 11:13 — REGNUM

В Челябинской области ГИБДД начала рейды по автотранспортным предприятиям. Такое поручение 26 июля дал начальник регионального УМВД Андрей Сергеев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок особое внимание будет уделено организации на предприятиях работы по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам сотрудники ГИБДД оценят деятельность юридических и должностных лиц.

Рейды будут проведены на предприятиях как грузового транспорта, так и пассажирского. Предстоит выявлять транспорт, который не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, будет проверено состояние дел с выпуском транспорта на линию и с техническим и медицинским осмотром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Челябинске автокран протаранил три ПАЗика. Погиб один человек. Согласно предварительным данным, у машины отказали тормоза.

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