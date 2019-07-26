Рейкьявик, , 12:50 — REGNUM

Жители Исландии совместно с исследователями из других стран начали увековечивать растаявшие ледники. Так, исландцы планируют установить памятник леднику Окьйофул, который полностью растаял еще в 2014 году. По заявлению самих исландцев, это делается с целью продемонстрировать, что островитяне знают, что происходит в мире из-за климатических изменений.

Памятник первому растаявшему леднику будет оформлен в виде монументальной плиты с надписью «Письмо потомкам», в котором говорится, что Окьйофул стал первым исландским ледником, потерявший свой статус «ледника», и что в последующие 200 лет тенденция не прекратиться — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Один из исследователей техасского Rice University Симен Хоуи, занимающаяся изучением ледника и снявшая про него документальный фильм в 2018 году, процитировала своего исландского коллегу и заявила на пресс-конференции: «Памятники не для мертвых — они для живых».