Брянск, , 11:09 — REGNUM

До конца 2019 года в Брянске построят приют для бездомных животных. На эти цели губернатор области выделил 24 млн 654 тыс. рублей. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава города Брянска Александр Хлиманков. Мэр уточнил, что на территории также появится «штрафстоянка для лошадей и коров».

Изначально власти рассчитывали организовать приют для безнадзорных собак. Однако после многочисленных обращений жителей Брянска, департаменту ЖКХ дано поручение в техническом задании нового объекта предусмотреть помещения для лошадей и крупного рогатого скота, а также ускорить сроки проектирования и строительства приюта для животных. Предполагается, что животные поселятся в посёлке Большое Полпино Володарского района.

На отлов и временное содержание безнадзорных животных в Брянске в 2019 году было выделено более 3 млн рублей. На эти деньги планировали стерилизовать и пометить цветными чипами более 600 животных. Жители Брянска также регулярно обращаются к властям с жалобами на неконтролируемый выпас крупного рогатого скота, а также лошадей, которые гуляют на детских площадках.