Сеул, , 13:34 — REGNUM

На фоне разгорающегося конфликта между Южной Кореей и Японией все больше южнокорейцев отказываются от приобретения товаров, произведённых в стране восходящего солнца. К такому выводу пришли социологи центра Realmeter, проанализировав ответы 504 человек старше 18 лет, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Выяснилось, что 62,8% респондентов заявили о своей причастности к бойкоту японских товаров. Примечательно, что этот показатель продемонстрировала резкий рост за последние две недели — 10 июля доля бойкотирующих японские товары составляла лишь 48%. Социологи отметили, что рост антияпонских настроений наблюдается во всех возрастных группах вне зависимости от пола, рода занятий и места жительства респондентов.

Причиной недовольства стало введение правительством Японии 4 июля ограничений на экспорт в Южную Корею ключевых материалов и компонентов, необходимых в производстве микросхем и электроники. Эта мера, как ожидается, нанесёт серьёзный урон южнокорейской экономике уже в ближайшем будущем.