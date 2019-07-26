Осло, , 13:28 — REGNUM

Норвежские ученые уверены, что через несколько десятков лет норвежские пляжи уйдут под воду. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Таяние полярных ледников вызовет подъем уровня моря в среднем на 80 сантиметров, что приведет к тому, что большая часть прибрежной полосы Норвегии будет затоплена. По словам ученых, этот процесс займет примерно 100 лет, однако, первые видимые результаты глобального потепления наступят через 30−40 лет.

Также ученые опасаются обрушения крупных ледяных масс в Гренландии и Арктике, что приведет к более серьезным последствиям. В случае обрушения крупных ледников уровень воды может подняться на несколько метров, что приведет к катастрофе.