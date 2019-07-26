Владивосток, , 11:12 — REGNUM

В главную базу Тихоокеанского флота зашёл военный корабль ВМС Вьетнама, который примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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Фрегат «Куанг Чунг» ошвартовался у 33-го причала перед зданием штаба ТОФ во Владивостоке, после чего прошла торжественная церемония встречи дружественного корабля. Гостям были преподнесены хлеб-соль, прозвучали гимны двух государств, на флагштоке был поднят флаг Социалистической Республики Вьетнам.

Также сообщается, что своё место в парадной линии кораблей, фрегат «Куанг Чунг» займёт завтра, 27 июля, а убудет на свою базу в Камрань 29 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей ТОФ в составе двух больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также танкера «Иркут», после посещения военно-морской базы Камрань во Вьетнаме, прибыли во Владивосток.