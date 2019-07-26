Краснокамск, Пермский край, , 11:00 — REGNUM

В Краснокамске Пермского края 19-летнйи молодой человек обвиняется в половом сношении с 12-летней девочкой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлена в суд.

Суд Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

По версии следствия, 21 мая 2019 года молодой человек вступил в интимную связь с 12-летним ребёнком. При этом угроз и насилия не было. Сексуальные отношения стали результатом обоюдного согласия.

В ходе расследования уголовного дела в адрес полицейского ведомства внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.