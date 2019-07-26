Воронеж, , 10:59 — REGNUM

До 2,7 млн рублей готовы направить власти Воронежа на проведение фейерверка в День города в 2019 году. Объявление о закупке размещено на сайте госзакупок 24 июля.

Как следует из документов, салют подрядчик должен обеспечить 21 сентября 2019 года в 21:00, с двух точек — дамбы Чернавского моста и косы рядом с ним. Фейерверк должен продлиться не менее 13 минут, за это время выпустят более двух тысяч залпов. В требовании к подрядчику — использование пиротехнических изделий семи калибров и демонстрация нескольких пиротехнических фигур. Заявки принимаются до 2 августа, аукцион состоится 6 августа.

Отметим, что в 2018 году стоимость фейерверка на День города в Воронеже была заявлена в 2,7 млн рублей, он также длился 13 минут. Как и в предыдущие годы, победителем конкурса тогда стала компания ОАО «Пиро-Росс». С компанией связывали проведение фейерверка в начале июля этого года в Минске, когда пострадали две женщины.