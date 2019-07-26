Стокгольм, , 13:14 — REGNUM

Шведские рыбаки понесут серьезные убытки из-за запрета Еврокомиссии на промысел трески на юге Балтики. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Еврокомиссия запретила промысел трески в южных районах Балтийского моря. Этот шаг должен спасти популяцию балтийской трески, которая резко сокращается. Запрет Еврокомиссии сильно ударит по шведским рыбакам, так как более половины улова приносят именно южные районы Балтики.

Шведские рыбаки убеждены, что теперь уровень их дохода упадет минимум на 40% из-за этого запрета.