Пермь, , 10:52 — REGNUM

В Перми суд первой инстанции вынес приговор двум сотрудникам химпредприятия. Начальник отделения цеха и мастер цеха признаны виновными нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что в начале марта 2018 года на территории предприятия в Кировском районе Перми произошел взрыв. Один рабочий в тяжелом состоянии был госпитализирован. Впоследствии он скончался, находясь в больнице.

Напомним, краевой минздрав сообщал о пяти пострадавших, самое тяжелое состояние отмечалось у 27-летнего мужчина. Площадь ожогов составила более 90% тела.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде одного год ограничения свободы каждому.

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