Белгород, , 10:50 — REGNUM

Власти Белгорода планируют запустить ночные маршруты общественного транспорта. Об этом рассказали 25 июля в администрации города на брифинге, посвящённом организации пассажирских перевозок в Белгородской агломерации.

Схему движения ночных автобусов постараются создать совместно с жителями областного центра. Предложения от горожан принимает Единая транспортная компания. Ранее организация запустила бесплатную круглосуточную горячую линию по вопросам движения общественного транспорта, за десять дней поступило свыше 300 сообщений. К сентябрю в областном центре планируют привязать автобусные маршруты к сервису «Яндекс.Транспорт» для отслеживания перевозчиков в режиме реального времени.

Модернизацию общественного транспорта Белгорода провели в середине июля 2019 года. Пассажирских маршрутов стало 127, их обслуживает более 600 машин.

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