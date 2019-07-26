Москва, , 10:44 — REGNUM

Законодательство в области государственного регулирования бизнеса, который организует отдых для детей, до сих пор остаётся на неудовлетворительном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявила сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова во время заседания Совета Федерации.

«Последние дискуссии, которые прошли на различных площадках после очередной трагедии, показали необходимость активизации работы по дальнейшему совершенствованию законодательства в области государственного регулирования», — заявила Грешнякова.

В июле 2016 года после трагедии в лагере «Сямозеро» в Карелии был издан документ №1300, который включил в себя ряд поручений президента РФ по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В частности, речь шла об установлении порядка, формировании, ведении реестра организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

«Сроки исполнения данных поручений 2016−2017 год. На дворе 2019 год. Что мы видим сегодня? До сих пор нет нормативно-правовой базы по организации палаточных лагерей. Абсолютно отсутствуют стандарты для организаций частного бизнеса, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. Норма об общественном контроле, которая вошла в новый законопроект об изменениях в закон об организации отдыха и оздоровлении детей применяется в соответствии с законом об общественном контроле и распространяется только на муниципальные и государственные организации», — указала сенатор.

«Частные организации под общественный контроль не подпадают, да и сам закон вступает в силу с 1 июля 2020 года», — добавила она.

По её словам, по-прежнему не решён вопрос и по лицензированию соответствующей деятельности, страховании жизни детей на период отдыха и оздоровления.