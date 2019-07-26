Мбабане, 26 июля 2019, 10:46 — REGNUM

Группа из 16 находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов была перемещена более чем на 700 километров из страдающей от браконьеров ЮАР в «идеальную» и более безопасную среду обитания в Эсватини (Свазиленд). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение национального управления дикой природы Эсватини от 25 июля.

Черный носорог
Черный носорог
(сс) cuatrok77

Животные прибыли из частного охотничьего заповедника в ЮАР, где стоимость их защиты от браконьеров быстро становилась непомерной, сообщает управление дикой природы.

«Вслед за тем, как 16 носорогов, были безопасно отловлены в ЮАР и перевезены на расстояние 700 км через международную границу, лишены рогов и успешно выпущены в новую среду обитания, начался второй и самый трудный этап — мониторинга и обеспечения безопасности», — сказал Тэд Рейли, исполнительный директор Big Game Parks в национальном управлении дикой природы Эсватини.

Известно, что в мире осталось около 5000 черных носорогов. Популяция всех видов носорогов составляет 20 000 особей. Около 80% из них живут в ЮАР, но она потеряла более 8000 носорогов из-за браконьерства с 2008 года, согласно Big Game Parks.