Мбабане, , 10:46 — REGNUM

Группа из 16 находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов была перемещена более чем на 700 километров из страдающей от браконьеров ЮАР в «идеальную» и более безопасную среду обитания в Эсватини (Свазиленд). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение национального управления дикой природы Эсватини от 25 июля.

Черный носорог (сс) cuatrok77

Животные прибыли из частного охотничьего заповедника в ЮАР, где стоимость их защиты от браконьеров быстро становилась непомерной, сообщает управление дикой природы.

«Вслед за тем, как 16 носорогов, были безопасно отловлены в ЮАР и перевезены на расстояние 700 км через международную границу, лишены рогов и успешно выпущены в новую среду обитания, начался второй и самый трудный этап — мониторинга и обеспечения безопасности», — сказал Тэд Рейли, исполнительный директор Big Game Parks в национальном управлении дикой природы Эсватини.

Известно, что в мире осталось около 5000 черных носорогов. Популяция всех видов носорогов составляет 20 000 особей. Около 80% из них живут в ЮАР, но она потеряла более 8000 носорогов из-за браконьерства с 2008 года, согласно Big Game Parks.