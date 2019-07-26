Мадрид, , 10:40 — REGNUM

25 июля морская спасательная служба Испания спасла в Средиземном море в общей сложности 394 нелегальных мигранта из стран Африки, передает канал TeleSur.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Мигранты передвигались на девяти ненадежных лодках в направлении Сеуты, моря Альборан и Гибралтарского пролива. Уведомление о семи из этих лодок власти Испании получили с раннего утра. Для их обнаружения были задействованы два самолета Европейского агентства пограничной и береговой охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время страны Европейского союза ведут переговоры о новом механизме распределения спасенных в Средиземном море мигрантов. Согласно действующему Дублинскому соглашению, мигранты должны оставаться в первой безопасной стране, куда они прибыли. Таким образом, эта нагрузка ложится всего на несколько прибрежных государств — в первую очередь, на Мальту, Испанию, Италию.

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