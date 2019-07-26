Оренбург, , 10:36 — REGNUM

В Оренбургской области в первом полугодии 2019 года выявлено 8349 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, тогда как за тот же период 2018 года — 7835, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В январе-июне 2019 года большинство нарушений (8010) допущено при учете преступлений. При формировании форм федерального статистического наблюдения отмечено 339 искажений статистики.

По данным прокуратуры, искажением статистики грешат ряд ведомств — следственных органов, полиции, МЧС, ФСБ, службы судебных приставов. Так, в первом полугодии число допущенных искажений областным УФСБ увеличилось в три раза. По линии службы судебных приставов количество нарушений, напротив, сократилось на 21,8%.

Как подчеркнула старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева, статистика напрямую влияют на формирование объективной картины состояния преступности в области. За искажение уголовно-правовой статистики в первом полугодии 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечены 519 должностных лиц, в том числе 78 руководителей.