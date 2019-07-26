Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM

Не успел Ростов-на-Дону оправиться от сильнейшего ливня, накрывшего донскую столицу 25 июля, как донские синоптики сделали неутешительный прогноз. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 26 июля.

Гроза Цитата из х∕ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

«По данным Росгидромета, ночью и днём 27 июля в Ростовской области сохраняется действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду», — уточнили спасатели.

В ведомстве напомнили о правилах поведения граждан в непогоду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону из-за сильного ливня была подтоплена часть улиц, несколько деревьев рухнули, не выдержав сильных порывов ветра, было нарушено движение транспорта. О пострадавших не сообщается.