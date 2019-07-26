Воронеж, , 10:22 — REGNUM

Крупный дорожный затор образовался на Остужевском кольце в Железнодорожном районе Воронежа утром 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В целом уровень заторов по городу, судя по сервису Яндекс. Пробки, невысокий, всего три балла. Однако на Остужевском кольце и на прилегающих улицах Остужева, Переверткина и проспекте Ленина автомобили встали фактически намертво — скорость движения здесь составляет от 10 до трех километров в час.

Причиной местные автомобилисты называют ремонт Северного моста — как раз сегодня, 26 июля, подрядчик приступил к ремонту его второй половины, работы продлятся до 16 августа. Кроме того, на пересечении Остужева и Переверткина произошла авария, также осложнившая дорожную обстановку. Добавим, что вечером 25 июля — в ночь 26 июля в Воронеже прошёл сильный дождь, который закончился лишь утром. Ливневые канализации сработали не везде — так, например, воронежцы жаловались на невозможность перейти дорогу в районе остановки «Коммунаров».

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