Онлайн-магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу игр Moonlighter и This War Of Mine. Скачать их можно на соответствующих страницах сервиса.

Инди-игра Moonlighter представляет собой рогалик (Rogue-like RPG — ролевая экшн-игра с процедурно генерируемыми уровнями), а This War Of Mine предлагает геймерам управлять группой людей, пытающихся выжить в условиях гражданской войны.

По имеющейся информации, в ближайшее время Epic Games Store откроет доступ для бесплатного скачивания игры For Honor в жанре hack and slash (игра, в которой геймеру предлагается уничтожать множество врагов при помощи холодного оружия). Ранее Epic Games Store раздавал бесплатно такие инди-игры, как Limbo и Last Day of June.

