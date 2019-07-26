Гай, Оренбургская область, , 10:18 — REGNUM

В Оренбургской области прокуратура потребовала в городе Гае от МУП ЖКХ устранения нарушений экологического законодательства. За загрязнение реки к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главного инженера предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Сточные воды Nrcs.usda.gov

Установлено, что предприятие осуществляет сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в реку Дунайка — приток Урала. При этом сточные воды не подвергались достаточной очистке, и при сбросе содержание вредных веществ в стоках превышало нормативы.

Как отметили в надзорном ведомстве, оценка такого вредного воздействия на биоресурсы и среду их обитания не произведена, ущерб, наносимый экосистеме, не рассчитан.

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