Оренбург, , 10:08 — REGNUM

В Оренбургской области вступил силу приговор в отношенииглавы Нижнекристальского сельсовета Красногвардейского района. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным судебной инстанции, чиновник совершил хищение бюджетных средств, которые выделялись на очистку от снежных заносов дороги, а также на очистку водостоков для прохода воды в поселке. Фигурант уголовного дело добровольно возместил нанесенный финансовый ущерб.

Глава муниципального образования оштрафован на 120 тыс. рублей и лишен права занимать определенные должности в течение одного года. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда приговор оставлен без изменения.