Джуба, , 10:17 — REGNUM

Специальный посланник Африканского союза (АС) призывает лидеров Южного Судана принять законы, призванные положить конец широко распространенной проблеме сексуального насилия в стране, передает VOA Africa.

«Мужчины должны взять инициативу в свои руки, чтобы положить конец насилию на гендерной почве. Эти женщины — их матери, их сестры, их дочери, а не просто абстрактные женщины, до чьих страданий им нет дела», — сказала Чебби в интервью VOA.

Во время пятидневного визита в Южный Судан она сообщила, что план АС по прекращению насилия по гендерному признаку направлен на искоренение всех форм насилия, включая калечащие операции на половых органах и детские браки.

«Я призываю гражданское общество бороться за законодательную базу, которая защитит женщин. Для сообществ также существует общественная охрана, что означает, что они в первую очередь должны защищать себя сами», — сказала Чебби VOA.

Саймон Марот Тонлонг, член Молодежного консультативного совета Африканского союза, говорит, что предотвращение сексуального насилия начинается дома.

«Как вы будете себя чувствовать, если ваша сестра, ваша дочь или ваша мать испытает подобное? Это прискорбно. Так что начнем с семей. Изменения не придут извне», — сказал Тонлонг в интервью VOA.